Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Destici, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Destici, "Haber" kategorisindeki tercihini Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten İlk İftar" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Mehmetçiğin, vatan için canını ortaya koyduğunu, yılmadan, usanmadan terörle mücadeleye devam ettiğini belirten Destici, "Bu fotoğraf, gerçekten Mehmetçiği iyi anlatıyor. Bir sofranın başındalar ve dua ediyorlar. Mehmetçiğin, 'peygamber ocağı' diye adlandırılmasının en iyi ifadesi. Bu fotoğraf, onun için beni çok etkiledi." dedi.

- "Türk insanının canlılara olan sevgisinin dışa vurumu"

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" isimli çalışmasına oy veren Destici, fotoğrafa ilişkin şunları söyledi:

"Kendi canı gibi kedisini de kurtarmış ve onu da sahiplenmiş bir insan var bu fotoğrafta. Ali Dede ile kedi birbirlerine sarılmış vaziyetteler. Çok etkileyici bir fotoğraf. Türk insanının canlılara, hayvanlara olan sevgisinin dışa vurumu."