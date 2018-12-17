HABER

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 15:39 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Destici, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Destici, "Haber" kategorisindeki tercihini Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten İlk İftar" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Mehmetçiğin, vatan için canını ortaya koyduğunu, yılmadan, usanmadan terörle mücadeleye devam ettiğini belirten Destici, "Bu fotoğraf, gerçekten Mehmetçiği iyi anlatıyor. Bir sofranın başındalar ve dua ediyorlar. Mehmetçiğin, 'peygamber ocağı' diye adlandırılmasının en iyi ifadesi. Bu fotoğraf, onun için beni çok etkiledi." dedi.

- "Türk insanının canlılara olan sevgisinin dışa vurumu"

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" isimli çalışmasına oy veren Destici, fotoğrafa ilişkin şunları söyledi:

"Kendi canı gibi kedisini de kurtarmış ve onu da sahiplenmiş bir insan var bu fotoğrafta. Ali Dede ile kedi birbirlerine sarılmış vaziyetteler. Çok etkileyici bir fotoğraf. Türk insanının canlılara, hayvanlara olan sevgisinin dışa vurumu."

Destici, "spor" kategorisinde tercih ettiği Ali Atmaca'nın "Ata sporu" isimli fotoğrafını çok beğendiğini kaydetti.

Fotoğrafın Türk Dünyası Ata Sporları Şenliğinde çekilmesinden dolayı ayrı bir anlamı olduğuna işaret eden Destici, "Ata sporları şenliğine desteğimizi göstermek için bu fotoğrafa oy veriyorum. Kendi ata sporumuza sahip çıkmak adına da bu fotoğrafın başarılı olduğunu düşünüyorum. Sporcumuzu ve fotoğrafı çeken muhabirimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Destici, "Yılın Fotoğrafları oylamasından dolayı Anadolu Ajansımızı tebrik ediyorum. Böyle güzel fotoğrafları, bizlerle ve dünyayla buluşturduğu için." dedi.

PARTNERAmerika'da kısa mayo giyenler hapse atılıyordu!Amerika'da kısa mayo giyenler hapse atılıyordu!
'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!
Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Cem Küçük'ten olay yaratacak sözler: Hepsine teker teker sıra gelecek

Cem Küçük'ten olay yaratacak sözler: Hepsine teker teker sıra gelecek

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Erdoğan, Fatih Portakal'n sözlerini hatırlatıp çok sert tepki gösterdi

Erdoğan, Portakal'ın sözlerini hatırlatıp sert tepki gösterdi

'Farklı bir yöntem deniyorlar' deyip açıkladı: Kimse kendini garanti sanmasın

Muharrem Sarıkaya: CHP-İYİ Parti farklı bir yöntem deniyor

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Erdoğan ne demek istedi: Alışılagelmiş bir açıklama değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.