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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 14:17 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Ünal, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Mahir Ünal, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafta duygunun çok iyi yakalandığını söyleyen Ünal, "Mücadele, azim ve cesaret var. Bütün duyguyu yansıtmış bu fotoğraf." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğrafı seçen Mahir Ünal, spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

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