Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yıldız, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy verdi.

Yıldız, "haber" kategorisindeki tercihini Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Afrin'de Türk bayrağını görünce çok duygulandığını belirten Yıldız, "Türk ordusu Afrin'e adaleti tesis etmek için gitmişti. Askerlerimizin adaleti tesis ettikten sonra Türk bayrağını çekmelerinden mutluluk duydum." dedi.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" isimli çalışmasına oy veren Yıldız, Anadolu insanının, ne kadar merhametli olduğunu anlatması açısından fotoğrafı çok sıcak ve başarılı bulduğunu belirtti.

Yıldız, "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ata sporu" isimli fotoğrafını beğendi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını anlamlı bulduğunu ve seçkin fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Yıldız, "Fotoğraflara bakınca, o yıl içinde hangi olaylar olduğunu hatırlayarak, kaçırdığımız haberleri yakalamış oluyoruz. AA'nın muhabirlerini, foto muhabirlerini ve yöneticilerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

