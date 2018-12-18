HABER

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 16:37 | Son Güncelleme

Dünya ve olimpiyat şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu oylamaya katıldı

Dünya ve olimpiyat şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Topaloğlu, haber, yaşam ve spor kategorisinde birer fotoğrafa oy verdi.

Şampiyon sporcu haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" adlı fotoğrafına oy kullandı. Topaloğlu, spor kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın milli atlet Ramil Guliyev'in Avrupa şampiyonluğunu kazandığı anı gösteren "Ramil altına koştu" adlı fotoğraftan yana tercihte bulundu.

Şampiyon sporcunun antrenörü Musa Davulcu haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'ye hava saldırısı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" adlı fotoğraflar için oyunu kullandı.

Davulcu, spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

PARTNERKainatın en güzel kızı seçildi! Bir de annesini görün...Kainatın en güzel kızı seçildi! Bir de annesini görün...
Silopili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandıSilopili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması Ali Topaloğlu Oylama spor

En Çok Okunan Haberler

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

'Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından Fenerbahçe yönetimine sert tepki!

Erdoğan'ın başdanışmanından Ali Koç için şok sözler! Öyle bir...

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

Sincan cezaevi önünde dehşet! Belediye otobüsü gazi ve avukatlara çarptı

Sincan cezaevi önünde dehşet!

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.