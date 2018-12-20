Amasya Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

Oylama hakkında bilgi alan Varol, tercihini haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Artuklu Hamamı'nın yolculuğu", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın, "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" adlı fotoğraflarından yana kullandı.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Varol, birbirinden özel kareler içinde hüzün ve sevincin yer aldığını söyledi.

Fotoğrafları çeken AA çalışanlarını kutlayan Varol, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, insanlığın sorunlarını ön plana çıkarma, merhamet ve sevgiye çağırma adına çok güzel fotoğraf karelerini topluma sunuyor. Fotoğraflar, bildiğiniz üzere o anı ölümsüzleştiren ve geleceğe ışık tutan belgelerdir. Bu anlamda böyle bir çalışmanın yapılması gerçekten sevindirici. Anadolu Ajansımızı bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum."

