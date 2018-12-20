HABER

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 19:29 | Son Güncelleme

Sinema yazarı Suat Köçer oylamaya katıldı

İSTANBUL (AA) - Sinema yazarı, aynı zamanda Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Köçer, "Haber" kategorisinde All Jadallah'ın çektiği İsrail sınırında toplanan Filistinlilerin "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adı altındaki gösteride engelli bir Filistinlinin yer aldığı "Direnişe 'Engel' Yok" başlıklı fotoğrafa oy verdi. Köçer, direnişin önünde hiçbir zaman, hiçbir engelin olmayacağını söyledi.

"Yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay" başlıklı fotoğrafını seçen Köçer, fotoğrafın hem doğallık hem de mimarlık açıdan bir maneviyatı anlattığını ifade etti.

Suat Köçer, "Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un fotoğrafladığı "Karatenin Sultanları"nı "çok iyi bir an yakalanmış" yorumunda bulunarak oyladı.

PARTNERGoogle'dan Asistan'a özel tanıtım filmi!Google'dan Asistan'a özel tanıtım filmi!
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonuZonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
İbrahim Tatlıses AK Parti'ye üye olduİbrahim Tatlıses AK Parti'ye üye oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suat Köçer

En Çok Okunan Haberler

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında karşılaştığı problemler

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında karşılaştığı problemler

Meteoroloji açıkladı! Kar yağışı sürecek mi?

Meteoroloji açıkladı! Kar yağışı sürecek mi?

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Yıldırım açıkladı: Köprü geçiş cezalarına af

Fenomenlerin uyuşturucu davasında flaş gelişme! Hapis cezası istendi

Fenomenlere kötü haber! Hapis...

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.