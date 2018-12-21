İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ile yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Gümüşdağ, Avcı ve Belözoğlu, kareler hakkında bilgi alırken, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer eser için oy kullandı.

Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nun spor kategorisindeki tercihi aynı oldu. Üç isim de foto muhabiri Fatih Aktaş'ın, "Çakır ve Messi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Gümüşdağ'ın haber kategorisindeki seçimi, Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç", yaşam kategorisindeki tercihi Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" başlıklı kareleri oldu.

Teknik direktör Avcı, haber kategorisinde, Elif Öztürk'ün, bir itfaiye erinin yangından bebeği uzaklaştırma anını yakaladığı "Kahraman İtfaiyeci", yaşam kategorisinde de Emrah Yorulmaz'ın "Boğazın şimşekleri" başlıklı karelerini seçti.

Emre Belözoğlu, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde ise İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğraflarından yana oy kullandı.

Üç isim de fotoğrafları çok beğendiklerini ve emeği geçen herkesi tebrik ettiklerini söyledi.

