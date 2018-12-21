HABER

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 12:45 | Son Güncelleme

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, oylamaya katıldı

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ogan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber, yaşam ve spor kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları" için seçimini yaptı.

Haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğraflarını tercih eden İsmail Ogan, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileriİçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri
Camiye asansörle çıkıyorlarCamiye asansörle çıkıyorlar
Van'da kar yağışı durdu, yol açma çalışmaları başladıVan'da kar yağışı durdu, yol açma çalışmaları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA Yılın Fotoğraf Oylaması İsmail Ogan

En Çok Okunan Haberler

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Sele kapıldı

Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Sele kapıldı

Hacettepe Üniversitesi karıştı! Şair Ahmet Telli'ye ölüm tehdidi

Hacettepe Üniversitesi karıştı! Şair Ahmet Telli'ye ölüm tehdidi

Parçalanmış halde buldu! Gizemli yaratığın peşine düştü

Parçalanmış halde buldu! Gizemli yaratığın peşine düştü

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Yer: Tunceli! İçerdeler, görüntüler ortaya çıktı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Antalya'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.