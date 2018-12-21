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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 13:06 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Atik, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği 3 fotoğraf için oy kullandı.

Atik, haber kategorisinde Ali Jadallah tarafından Gazze'de çekilen "Direnişe 'engel' Yok" adlı fotoğrafını tercih etti. Yaşam kategorisinde İlhami Çetin imzası taşıyan "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafa oy veren Atik, spor kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran Kırana" fotoğrafı için oy kullandı.

Geleneksel hale gelen yarışmada bu yıl da çok değerli fotoğrafların yarıştığını belirten Atik, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getirdi.

AA'nın yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da önemli görevler yaptığını aktaran Atik, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın birçok ülkesi doğru, hızlı ve güvenilir haberlere AA aracılığıyla ulaşma imkanına sahip. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde faaliyetlerini başarıyla sürdüren AA, doğru ve tarafsız haberleri en hızlı şekilde kamuoyuyla paylaşma görevini başarıyla yerine getiriyor. Bütün AA ailesini tebrik ediyorum."

Atik, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

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