Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özdilek, kulüp tesislerindeki çalışma ofisindeki oylama öncesinde AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde, Elif Öztürk'ün, bir itfaiye erinin yangından bebeği uzaklaştırma anını yakaladığı "Kahraman İtfaiyeci" fotoğrafını oylayan Özdilek, yaşam kategorisinde ise İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafı için oy verdi.

Deneyimli teknik adam, spor kategorisinde ise tercihini Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğrafından yana kullandı.

