HABER

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 16:25 | Son Güncelleme

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Bayram Özçelik: - "Fotoğrafların, bu şekilde oylamaya sunulması hem hafızları tazelemesi hem de tarihe not düşülmesi açısından çok önemli"

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Parlamento Haberleri Editörlüğünü ziyaret eden Özçelik, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ilişkin bilgi aldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özçelik, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in, "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğrafı seçen Özçelik, fotoğrafı görünce, iftar sofrasında şehit olan bir akrabasını hatırladığını ifade etti.

"Yaşam" kategorisinde tercihini İlhami Çetin'in, "Ali dede ve kedisi" fotoğrafından yana kullanan Özçelik, çok beğendiğini söylediği fotoğrafın, hayvan sevgisini çok iyi anlattığını belirtti.

Özçelik, "Spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer alan fotoğrafları değerlendiren Özçelik, "Hepsi özenle seçilmiş, görsel hafızayı taze tutan fotoğraflar. Fotoğrafların, bu şekilde oylamaya sunulması hem hafızları tazelemesi hem de tarihe not düşülmesi açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay olduAK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu
CHP'li Karaca: Ankara'yı Mansur Yavaş ile alacağızCHP'li Karaca: Ankara'yı Mansur Yavaş ile alacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA Parlamento Haberleri Editörlüğü AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Binali Yıldırım'dan açıklama

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama

Fatih Portakal polemiği Meclis'e taşındı

Bu mandalina, bu da Fatih Portakal

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! CHP'li Purçu Meclis gündemine taşıdı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! Meclis'te tartışma

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.