Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenecek tarihi ve kültürel eserlerin taşınma ve güçlendirilmesinde görevli işçiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektikleri fotoğrafları inceleyen işçilerden Veysel Yılmaz, Bestami Bodruk'un "Artuklu Hamamı'nın yolculuğu" ile Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Yılmaz, "Oyladığım fotoğraf gerçekten beni duygulandırdı. Fotoğrafı çekeni tebrik ediyorum. Taşıma işlemi mühendislik bakımından önemli bir çalışma olduğu için bu fotoğrafı oyladım." dedi.

İşçilerden Abdulbaki Öztek de "haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Artuklu Hamamı'nın Yolculuğu" ile Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri" fotoğrafı için oy kullandı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerini kutlayan Öztek, "Fotoğraflar çok güzel, çok beğendik. Hasankeyf'in taşınması fotoğrafı da var. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf, çok güzel bir manzara." ifadelerini kullandı.

