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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 09:02 | Son Güncelleme

Eski efsane boksör Cemal Kamacı, oylamaya katıldı

İSTANBUL (AA) - Türk boksunun unutulmaz isimlerinden Cemal Kamacı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Kamacı, kareler hakkında bilgi alırken, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer eser için oy kullandı.

Kamacı, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi" başlıklı fotoğrafın tercih ederken, yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in çektiği "Yeşil yol" isimli fotoğrafa oy verdi.

Kamacı'nın spor kategorisindeki tercihi ise Burak Akbulut tarafından fotoğraflanan, "Karate'nin sultanları" başlıklı kare oldu.

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AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması boks Cemal Kamacı

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