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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 10:43 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf seçti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldırım, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Vali Yıldırım, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı" fotoğrafını oyladı.

Yıldırım, "yaşam" kategorisinde, Soner Kılınç'ın "Göktaşı Yağmuru" başlıklı fotoğrafına oy verirken "spor" kategorisinde ise tercihini Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını beğendiğini aktaran Yıldırım, "Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlemiş olduğu, dünyanın ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekilen karelerin yer aldığı ve bu fotoğrafların 'en iyilerinin' seçildiği oylama çok güzel. AA güzel ve etkili fotoğraflarla olayları insanlara aktarıyor." dedi.

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