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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 09:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, oylamada 3 fotoğraf için oy kullandı

EDİRNE (AA) - Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları 2018" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, Büyükelçi Vural'ı makamında ziyaret ederek, yılın fotoğrafları oylamasına katılan seçki hakkında bilgi verdi.

Vural, 18 fotoğrafın yer aldığı "haber" kategorisinden Mustafa Hassona'nın "Büyük dönüş yürüyüşü" fotoğrafını, "yaşam" kategorisinde Yozgat'ta Sercan Küçükşahin tarafından kaydedilen "Tarihin içinde yüzme keyfi" adlı fotoğrafı oyladı.

"Spor" dalında yarışan 16 eserden ise Vural tercihini, Elif Öztürk'ün Kırkpınar Er Meydanı'nda pehlivanların dinlenme alanlarında görüntülediği "Pehlivanlar" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Büyükelçi Vural, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden önce Anadolu Ajansı Dış Haberler Servisi'nde 1984-1985 yılları arasında diplomasi muhabiri olarak görev yaptığını anımsatarak, oylamanın kendisi açısından farklı bir anlamı da olduğu kaydetti.

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