İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Chilcott, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Chilcott, Suriye ve Filistin'den çarpıcı fotoğrafların yer aldığını belirtti.

Filistinli Aid Ebu Amr'ın bir elinde Filistin bayrağı diğer elinde sapanla yer aldığı, "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafın o anı bir tablo gibi aktardığını belirten Chilcott, İsrail sınırında toplanan Filistinlilere tekerlekli sandalyesiyle katılan direnişçiyi konu alan, foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" adlı fotoğrafının da etkileyici olduğunu söyledi.

Chilcott, foto muhabiri Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" adlı fotoğrafının cinayete ve saklanan gerçeklere ilişkin zekice çekilmiş çarpıcı bir fotoğraf olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Chilcott ayrıca foto muhabiri Elif Öztürk'ün yangından bebeği uzaklaştıran itfaiye erini yansıtan "Kahraman itfaiyeci" adlı fotoğrafının da çok güzel olduğunu dile getirdi.