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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 17:11 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, 3 fotoğrafa oy verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları'', ''yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" fotoğraflarını seçen Yılmaz, "spor" kategorisinde de tercihini Ali İhsan Öztürk'un "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Yılmaz, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Anadolu Ajansının doğru haber anlayışı ve olaylara yaklaşım konusundaki hassasiyeti açısından diğer medya kuruluşlarına örnek teşkil etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

AA'yı "Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi" şeklinde tanımlayan Yılmaz, AA'da çok iyi foto muhabirlerinin çalıştığını gördüğünü belirtti.

Müftü Yılmaz, yılın fotoğraflarının her biri çok iyi olduğu için seçim yapmakta zorlandığını aktardı.

İstanbul Müftüsü Yılmaz, eserleri yarışan foto muhabirleri ve muhabirleri tebrik ederek, AA çalışanlarına görevlerinde başarı diledi.

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