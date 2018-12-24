HABER

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 20:13 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: - "Anadolu Ajansı ülke içinde dışında gözümüz kulağımız. Özellikle son yıllarda yakaladığı habercilik başarısı, uluslararası düzeyde de adından söz ettiriyor"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Bektaş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Bektaş, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", "yaşam" kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" ile "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Bektaş, "Ciddi bir yarışma olduğu fotoğraflardan anlaşılıyor. Yıllardır da devam ediyor, artık geleneksel hale dönüştü. Tebrik ediyorum Anadolu Ajansı'mızı. Katılan arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz." dedi.

Bektaş, her bir fotoğrafın kendi alanında güzel fotoğraflar olduğunu dile getirerek, "Anadolu Ajansı ülkemizin içerisinde, dışarısında gözümüz, kulağımız. Özellikle son yıllarda yakaladığı habercilik başarısı ile uluslararası düzeyde de adından söz ettiriyor. Güzel işler yapıyorlar, emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildiEğitime kar engeli! Okullar tatil edildi
Yorgancılar: 2019 ihracat atağı yılı olsunYorgancılar: 2019 ihracat atağı yılı olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması erdoğan bektaş Oylama Vali Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Valilik açıkladı! Van'da okullar yarın tatil edildi!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

İstanbul'da şehit düşen trafik polisi Servet Arslan'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.