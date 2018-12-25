HABER

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 12:18 | Son Güncelleme

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya: - "Almanaklar ve fotoğraf kitapçıkları üniversitemize ulaştırılıyor. Bu görseller öğrencilerimize örnek çalışmalar olarak anlatılıyor. AA'nın fotoğrafları öğrencilerimizin ufkunu açıyor"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyen Karakaya, oylama ve fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" fotoğrafından yana kullanan Karakaya, bu fotoğrafı çok anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin, başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyanın sesi olduğunu ve verdikleri mücadeleyi hem haber hem de fotoğraflarla dünyaya duyurduğunu ifade eden Karakaya, "Suriye, Irak ve Filistin'deki mazlumların mücadelesini AA muhabirleri büyük zorluklarla dünyaya duyurmaya çalışıyor. Bu uğurda saldırılara da maruz kalıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Özellikle Filistin'deki mücadelede engelli bir kardeşimizin elinde ne imkan varsa onunla mücadele etmesini konu alan fotoğrafı çok beğendiğim." dedi.

Karakaya, "Yaşam" kategorisinde oyunu, İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Fatih Akdaş'ın "Çakır ve Messi" fotoğraflarından yana kullandı.

İncelediği fotoğrafların sayfalarca metne sığacak konuları bir kareyle insanlara anlattığına işaret eden Karakaya, AA'nın gelenekselleşen fotoğraf oylaması yarışmasına her yıl katıldığını söyledi.

Karakaya, AEÜ'ye bağlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı bölümünde de eğitim verildiğini belirterek, "Almanaklar ve fotoğraf kitapçıkları üniversitemize ulaştırılıyor. Bu görseller öğrencilerimize örnek çalışmalar olarak anlatılıyor. AA'nın fotoğrafları öğrencilerimizin ufkunu açıyor." diye konuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İZBAN'da uzlaşma yokİZBAN'da uzlaşma yok
Akseki'de baharın müjdecisi kardelenler erken çiçek açtıAkseki'de baharın müjdecisi kardelenler erken çiçek açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması AEÜ Rektörü Vatan Karakaya

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki helikopter kazasında yaralanan asker şehit oldu

Helikopter kazasında ağır yaralanmıştı

Hulusi Akar'dan 'tek tip askerlik' açıklaması!

Hulusi Akar'dan 'tek tip askerlik' açıklaması!

İstanbul için bir uyarı da İSKİ'den

İstanbul için bir uyarı da İSKİ'den

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya çok sert yanıt

Sert açıklama: Türk Ordusu'nu karalayamaz...

Cem Uzan, Türkiye'ye dönmek için Ankara'yla anlaşmak istiyor

Cem Uzan, Ankara'yla anlaşmak istiyor

Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 5 yaralı

Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.