KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyen Karakaya, oylama ve fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" fotoğrafından yana kullanan Karakaya, bu fotoğrafı çok anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin, başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyanın sesi olduğunu ve verdikleri mücadeleyi hem haber hem de fotoğraflarla dünyaya duyurduğunu ifade eden Karakaya, "Suriye, Irak ve Filistin'deki mazlumların mücadelesini AA muhabirleri büyük zorluklarla dünyaya duyurmaya çalışıyor. Bu uğurda saldırılara da maruz kalıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Özellikle Filistin'deki mücadelede engelli bir kardeşimizin elinde ne imkan varsa onunla mücadele etmesini konu alan fotoğrafı çok beğendiğim." dedi.