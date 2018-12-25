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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 12:28 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Sezer, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Sezer, "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Sezer, fotoğrafçılığın detaylarda gizli olduğunu bir kere gördüklerini söyledi.

Sezer, şunları kaydetti:

"Bu fotoğrafları çekenlerin emeğine, eline sağlık. Çok güzel kareler yakalamışlar. Zaten hayatta bir an yakalamak önemli. Onu da fotoğrafçılar çok iyi gözlemleyerek yerine getiriyorlar. Spor dalında Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şenliklerdeki fotoğrafı tercih ettim. Hareketli bir at üzerinde hareketli anı yakalamak çok zor. Fotoğraf bizim milli duygularımıza ve geleneksel köklerimize de hitap ediyor. Yine yerli İHA'lar da milli duygularımıza hitap ediyor. Doğu Guta'daki Esed zulmü altındaki zor şartları kamuoyuyla paylaşan kare de çok önemli. Çünkü oradaki insanlar zulüm altındalar ve çok zor şartlarda yaşıyorlar. Bir fotoğrafçı olarak onu tüm dünyada paylaşmak çok zor bir sorumluluk. Bütün AA çalışanlarını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum."

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Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" Kırıkkale Valisi Yunus Sezer

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