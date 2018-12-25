Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Kavuncu, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Kavuncu, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", "yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" ile "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" başlıklı fotoğrafını oyladı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını takdirle karşıladığını dile getiren Vural Kavuncu, "Anadolu Ajansı muhabirleri yaptığı haberler ve görsel çalışmalarla tarihe tanıklık ediyor. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından konuşan fotoğraflar çekiyorlar. Çektikleri fotoğraflarla Türkiye'nin adını dünyaya duyuruyorlar." dedi.

