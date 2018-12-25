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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Recep Soytürk, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Soytürk, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Soytürk, "haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", "yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", "spor" kategorisinde Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Soytürk, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldığını ve 3 kategoride seçimlerini yaptığını belirtti.

Seçimlerini yaparken Türk milletinin gururu olan ve büyük onur yaşatan spor konularında ve olayları seçmeye özen gösterdiğini anlatan Recep Soytürk, "Bunlardan birisi solo ekiplerinin yapmış olduğu muhteşem gösteri, diğeri hemen sınırın yanı başındaki Burseya Dağı'na çekilen Türk Bayrağı diğeri ise sporcumuzun Avrupa şampiyonu olmasıyla ilgili seçimlerdi." diye konuştu.

Türk bayrağının olduğu fotoğrafların daha çok ilgisini çektiğini aktaran Soytürk, "Seçimlerimde de sporcumuzun göğsündeki Türk bayrağı, Burseya Dağı'ndaki Türk bayrağı ve solo Türk'ün üzerindeki Türk bayrağının etkili olduğunu söyleyebilirim." dedi.

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Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması Kilis Kilis Valisi Recep Soytürk

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