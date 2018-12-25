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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 15:37 | Son Güncelleme

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

İlhan Yerlikaya, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten İlk İftar" isimli fotoğrafını tercih eden Yerlikaya, Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğini, son dönemde edinilen önemli başarılarla terörün bitme noktasına geldiğini söyledi. Ülke sınırlarında güvenliğin sağlandığını belirten Yerlikaya, "Terörle mücadelenin sembolü olan çok güzel bir fotoğraf, bayrak ve orucunu açan Mehmetçikler, o bakımdan bunu tercih ettim." dedi.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in, "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafına oy veren Yerlikaya, hayvan sevgisinin ve şefkatin simgesi olarak bu fotoğrafı seçtiğini söyledi.

Yerlikaya, "spor" kategorisinde ise Serhat Zafer'in çektiği "Atlı Akrobat" fotoğrafından yana oyunu kullandı. Yerlikaya fotoğrafı, "Unutulmaya yüz tutmuş ata sporlarının devam ettirilmesi ve gündemde tutulması bakımından ilginç bir enstantane." diye değerlendirdi.

AA'yı, geleneksel hale getirdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasından, AA foto muhabirlerini de çektiklerinden dolayı kutlayan Yerlikaya, birbirinden daha etkileyici bulduğu fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

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RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya Yılın Fotoğrafları

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