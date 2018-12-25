HABER

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 16:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Kurtulmuş, haber kategorisinde oyunu, Emrah Yorulmaz'ın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde çektiği "Kaşıkçı Cinayeti" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafların hepsinin çok değerli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu mükemmel bir enstantane. Çok iyi yakalanmış, gölgeleriyle ve ortaya çıkan kompozisyonla da olayı en kısa şekilde özetleyen bir görüntü. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na dünyaca tanınan bir gazeteci olan Cemal Kaşıkçı girdi ve bir daha çıkamadı. Bu fotoğrafta da tam başının orada kılıçlarla kesilmiş olduğuna gönderme yapar gibi bir görüntü var. Olayı güzel bir şekilde özetliyor." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde de, Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay" fotoğrafına oy veren Kurtulmuş, fotoğrafı çeken Yorulmaz'ı tanımak istediğini belirterek, "Sultanahmet Camisi'nin gündüz ve gece fotoğraflarını biliyoruz. Dolunay çok nadir belki onlarca senede bir böyle görüntü arz ediyor. Hem Sultanahmet'in ışıkları hem de dolunayın ışıkları mükemmel. Derinlik bakımından da oldukça güzel bir kare olmuş. Arkadaşı tebrik ederim." dedi.

Kurtulmuş, spor kategorisinde ise tercihini Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" fotoğrafından yana kullandı.

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Düzce’de kar yağışıDüzce’de kar yağışı
Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştüFatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

'intihar ediyor diye konuştuk! Şoför normal değildi'

'intihar ediyor diye konuştuk! Şoför normal değildi'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Sivas Valisi Twitter hesabından duyurdu: Okullara 1 gün kar tatili

Son dakika! Sivas Valisi Twitter hesabından duyurdu: Okullara 1 gün kar tatili

Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

İstanbul'da taksilere denetleme

İstanbul'da taksilere denetleme

Hatay’dan Şanlıurfa sınırına askeri mühimmat ve askeri araç sevkiyatı

Sınırda hareketlilik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti! Şanlıurfa'da büyük sevinç var

Erdoğan canlı yayında resmen ilan etti! Kentte büyük sevinç var

Bilirkişi raporuna kızan dernek başkanı Kedi Köyü'nü yaktı

Bilirkişi raporuna kızan dernek başkanı Kedi Köyü'nü yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.