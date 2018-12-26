HABER

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, oylamaya katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Genel Sekreter Şahin, "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guata'nın bebekleri" fotoğrafını seçti.

Şahin, "yaşam" kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karate'nin sultanları" adlı fotoğraflara oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında çok güçlü fotoğrafların yer aldığını belirten Şahin, "Anadolu Ajansı muhabirleri gerçekten çok güzel fotoğraflar çekmiş. Özellikle savaşın, zulmün olduğu yerlerdeki olayları, fotoğraflarla çok başarılı bir şekilde yansıtmış. Birbirinden güzel fotoğraflar arasında tercih yaparken zorlandık. Yaşanan olayları fotoğraflarla en güzel şekilde gösteren muhabirleri tebrik ediyorum." dedi.

PARTNERYeni sevgilisiyle gece yarısı yakalandıYeni sevgilisiyle gece yarısı yakalandı
Spor Yönetimi Zirvesi spor basınını buluşturduSpor Yönetimi Zirvesi spor basınını buluşturdu
Ordu'da yolda kalan ambulans ve cenaze aracı kurtarıldıOrdu'da yolda kalan ambulans ve cenaze aracı kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA oylama Mahmut Şahin Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? (27 Aralık İstanbul'da kar tatili oldu mu?)

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Adana'da şaşırtan duvar yazısı: Torbacı kalmadı

Adana'da şaşırtan duvar yazısı!

Çürümüş halde bulundu! Adana'da korkunç görüntü

Çürümüş halde bulundu! Adana'da korkunç görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.