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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 09:59 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, oylamaya katıldı

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Erbaş, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Erbaş, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in, "Mehmetçik'ten ilk iftar" ve Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı" fotoğrafını, "yaşam" kategorisinde ise Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" ile Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" fotoğraflarını oyladı.

AA fotoğraflarının hepsinin çok güzel olduğunu ve bu yüzden seçmekte zorlandığını belirten Erbaş, "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafıyla ilgili şunları söyledi:

"Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin sarp kayalıklarında askerimiz ilk iftarını yapıyor. Gerçekten çok anlamlı ve çok duygulandırıcı bir fotoğraf, bir manzara. Askerimizden Allah razı olsun. Burada milletimizin güvenliği için canını dişine takmış, teröristlerle mücadele ediyor, orucunu da tutuyor, iftarını da yapıyor. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize acilen şifalar nasip eylesin."

"Gazze'de Türk bayrağı" fotoğrafında ise, Türk bayrağı elinde olan bir Filistinli gencin, Türkiye ve Türk bayrağı sevgisinin çok açık bir şekilde görüldüğünü ifade eden Erbaş, "Filistinli gençlerin özgürlük mücadelesini, vatanlarına bağlılık mücadelesini Türkiye'nin ne kadar desteklediğinin büyük bir fotoğrafıdır, büyük bir göstergesidir. Bu da gerçekten milletimizi yakından ilgilendiren önemli, anlamlı bir duruştur." diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş, "İstanbul'da dolunay" fotoğrafının çok güzel olduğunu ve fotoğraf karesinin çok iyi yakalandığını ifade ederek, AA fotoğraf oylamasının hayırlara vesile olmasını diledi.

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