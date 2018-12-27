İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Erbaş, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Erbaş, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in, "Mehmetçik'ten ilk iftar" ve Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı" fotoğrafını, "yaşam" kategorisinde ise Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" ile Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" fotoğraflarını oyladı.

AA fotoğraflarının hepsinin çok güzel olduğunu ve bu yüzden seçmekte zorlandığını belirten Erbaş, "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafıyla ilgili şunları söyledi:

"Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin sarp kayalıklarında askerimiz ilk iftarını yapıyor. Gerçekten çok anlamlı ve çok duygulandırıcı bir fotoğraf, bir manzara. Askerimizden Allah razı olsun. Burada milletimizin güvenliği için canını dişine takmış, teröristlerle mücadele ediyor, orucunu da tutuyor, iftarını da yapıyor. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize acilen şifalar nasip eylesin."