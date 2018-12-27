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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 13:01 | Son Güncelleme

Musabeyli Kaymakamı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgenin Sosyal Sportif Faaliyetler Koordinatörü Ertuğrul Avcı, 3 fotoğraf için oy kullandı

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli Kaymakamı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgenin Sosyal Sportif Faaliyetler Koordinatörü Ertuğrul Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Avcı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Avcı, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" ve "spor" kategorisinde de Serhat Zafer'in "Atlı akrobat " adlı fotoğraflarını oyladı.

Kaymakam Avcı, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğraflar içerisinde en fazla Gazze'deki kişinin yaralı olmasına rağmen Türk Bayrağı'nı elinden bırakmamasından etkilendiğini dile getiren Avcı, "Bir yıllık zaman sürecinde olan her şeyin bir anda film şeridi gibi gözümüzün önünden geçmesi ayrı bir güzellik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yılın Fotoğrafları Kilis Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı

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