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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:39 | Son Güncelleme

Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, oylamaya sunulan fotoğraflardan beğendiklerine oy verdi

Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Emniyet Müdürü Urhal, AA muhabirlerince çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde tercihini Özkan Bilgin tarafından Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçik'in iftar sofrasının görüntülendiği "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafından yana kullanan Urhal, Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", Spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğraflarına oy verdi.

Urhal, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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