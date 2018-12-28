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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:35 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Hayri Kaynar, oylamaya katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Hayri Kaynar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Başsavcı İsmail Uçar ve Yargıtay Üyesi Hayri Kaynar, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde toplam 3 fotoğraf için oy verdi.

Uçar ve Kaynar, "Haber" kategorisinde, AA foto muhabiri Özkan Bilgin'in, "Mehmetçik'ten ilk iftar", "Yaşam" kategorisinde foto muhabiri Hakan Burak Altunöz'ün "Perşembe Yaylası" ve "Spor" kategorisinde foto muhabiri Burak Akbulut'un, "Karatenin Sultanları" adlı fotoğrafı oyladı.

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AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üye Hakimi Hayri Kaynar

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