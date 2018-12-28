HABER

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 21:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, her kategoriden birer fotoğraf seçti

KİLİS (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Çataklı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Çataklı, tercihini "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç", "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğazın şimşekleri", "spor" kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın "Rami, altına koştu" adlı fotoğraflarından yana kullandı.

Çataklı, bu çağda haberleşmenin ve özellikle hızlı haberleşmenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

AA'nın bu anlamda ülke insanı ve hatta dünyayı bilgilendirme bakımından olağanüstü işler yaptığını belirten Çataklı, Türkiye'nin gelişimine paralel olarak AA'nın da habercilik anlamında müthiş bir ivme yakaladığını ifade ederek, "İnsanlar genellikle görsel hafızaya sahiptirler ve gördüklerini kolay kolay unutmazlar. Bu anlamda fotoğraflar, insanlar üzerinde daha etkili mesajlar içerir." diye konuştu.

Bu kapsamda "Yılın fotoğrafları" oylamasının çok anlamlı bir faaliyet olduğunu düşündüğünü dile getiren Çataklı, "İnşallah önümüzdeki yıllarda daha gelişmiş, savaşlardan, acılardan ve gözyaşından daha uzak günlere kavuşuruz." dedi.

Çataklı, sevinci, başarıyı ve mutluluğu resmeden fotoğraflarla daha çok karşılaşmayı umduğunu sözlerine ekledi.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır
Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Yılın Fotoğrafları" oylaması aa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı katıldı

En Çok Okunan Haberler

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hac kura çekimi sonuçları açıklandı! Hac kurası sonucu 2019 sorgulama

Hac kura çekimi sonuçları açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu "Mehmetçik'ten ilk iftar"a

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafları seçti

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.