Yomra Merkez İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sınıf öğretmenleri Songül Kılıç ile fotoğrafları tek tek inceleyen öğrenciler, hep birlikte haber, yaşam ve spor kategorilerinde yer alan fotoğrafları oyladı.

Öğrenciler, haber kategorisinde Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" fotoğrafına oy verdi.

Oylamaya katılan öğrencilerden Suriyeli Hamza Rajap, Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları" adlı fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşadı.

Sınıf öğretmeni Songül Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle tek tek fotoğrafları incelediklerini, haber içeriklerini okuduklarını söyledi.

Öğrencilerin en çok savaş görüntülerinden etkilendiğini vurgulayan Kılıç, "Türk bayrağı temalı fotoğraflarda da coştular. Spor dalındaki fotoğraflar özellikle erkeklerin ilgisini çekti. AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katılmaktan heyecan ve mutluluk duyduk." dedi.

Kılıç, oylamaya katılmaktan keyif aldığına işaret ederek, "Böyle bir etkinliğe katılıp çocuklara bakış açısı kazandırdığım, eğitime farklı bir renk kattığım için keyif aldım. Çocuklar gerçekten birçok duyguyu yaşadı. Şaşkınlık, merak, heyecan, mutluluk... Bizim için de güzel oldu." diye konuştu.

