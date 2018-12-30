Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Altun, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Altun, "haber" kategorisindeki tercihini Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı Cinayeti" adlı fotoğrafından yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" isimli fotoğrafını tercih eden Altun, "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" fotoğrafına oy verdi.

