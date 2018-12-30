HABER

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 13:37 | Son Güncelleme

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Anadolu Ajansının düzenlediği oylamaya katıldı

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin 95 yıllık eskrim tarihinde yıldız kızlar kılıç kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Deniz Selin Ünlüdağ, AA foto muhabirlerinin çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" başlıklı fotoğrafına oy veren milli sporcu, yaşam kategorisinde, Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğrafları için oyunu kullandı.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntülerBuz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler
Adanalı kebapçıdan 1,5 ton et ile '2020' süslemesiAdanalı kebapçıdan 1,5 ton et ile '2020' süslemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aa Anadolu Ajansı Deniz Selin Ünlüdağ eskrim Yılın Fotoğrafları

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven Huzur-9' uygulaması

Türkiye genelinde dev uygulama

CHP'li Gürsel Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Yılbaşını kana bulayacaklardı! Adana'da yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.