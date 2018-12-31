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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 16:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 6 fotoğraf için oy kullandı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çam, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları AK Parti Genel Merkezi'nde tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" ve Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk bayrağı" isimli fotoğraflarını seçen Çam, "Kaşıkçı cinayeti" isimli fotoğrafın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Çam, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ile Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" ve Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" fotoğrafları için oy kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam

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