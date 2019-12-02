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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:04 | Son Güncelleme

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, oylamaya katıldı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Keskin ve Dağdelen, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Keskin, "haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Elif Özge Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

AK Parti İl Başkan Dağdelen ise "haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" isimli fotoğraflarına oy kullandı.

Bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Dağdelen, AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Dağdelen, "Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli. İnsan seçmekte çok zorlanıyor. Bu fotoğrafları çekenlerin emeğine, eline sağlık. Çok güzel kareler yakalamışlar. AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması artık geleneksel hale geldi. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ses getiriyor." diye konuştu.

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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin

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