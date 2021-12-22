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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

22.12.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ekicioğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafını seçen Ekicioğlu, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.

Ekicioğlu, fotoğrafları değerlendirirken, "Basın emekçisi arkadaşlarımız dünyanın dört bir yanından zor şartlarda birbirinden anlamlı ve güzel fotoğraflar çekmişler. Her kategorideki fotoğrafları seçmekte zorlandım. Muhabir ve foto muhabiri arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

Rektör Karakaya da haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğraflarını seçti.

Anadolu Ajansı muhabiri ve foto muhabirlerinin gündemi takip etmenin yanı sıra çok anlamlı ve güzel fotoğrafları halkla buluşturduğunu ifade eden Karakaya, "Geçen yıllarda da oylamalara katılmıştım. Her yıl daha güzel fotoğraflar görüyoruz. Ajans muhabirlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

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