AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı haber, yaşam ve spor kategorilerini inceleyen Altun, daha önce muhabir olarak çalıştığı Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Altun, haber kategorisindeki tercihini Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" adlı fotoğrafından yana kullanarak, "Sarıkamış şehitlerinin anıldığı, Sarıkamış ruhunu yansıtan bu fotoğrafı çok anlamlı buldum. Beyaz karların içinde metrelerce uzayan insan kalabalığı ve Türk bayrağı çok güzel bir görüntü oluşturmuş." dedi.

Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" adlı fotoğrafına oy veren Altun, oylamaya sunulan fotoğrafların her birini anlamlı bulduğunu, kompozisyon, ışık gibi ögelerin dikkat çekici olduğunu söyledi. Altun, "Harran'da yaşam" fotoğrafındaki küçük kızın yüzündeki gülücüğün, mutluluğu çok iyi yansıttığını kaydetti.