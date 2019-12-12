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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, "Sarıkamış şehitleri anısına", "Harran'da yaşam" ve "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı haber, yaşam ve spor kategorilerini inceleyen Altun, daha önce muhabir olarak çalıştığı Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Altun, haber kategorisindeki tercihini Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" adlı fotoğrafından yana kullanarak, "Sarıkamış şehitlerinin anıldığı, Sarıkamış ruhunu yansıtan bu fotoğrafı çok anlamlı buldum. Beyaz karların içinde metrelerce uzayan insan kalabalığı ve Türk bayrağı çok güzel bir görüntü oluşturmuş." dedi.

Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" adlı fotoğrafına oy veren Altun, oylamaya sunulan fotoğrafların her birini anlamlı bulduğunu, kompozisyon, ışık gibi ögelerin dikkat çekici olduğunu söyledi. Altun, "Harran'da yaşam" fotoğrafındaki küçük kızın yüzündeki gülücüğün, mutluluğu çok iyi yansıttığını kaydetti.

Spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğrafını seçen Altun, "Fotoğraftaki figürlerle onlara yansıyan ışığın kar üstünde oluşturduğu gölgeler, antik dönemlerdeki mağara resimleri gibi bir görüntü oluşturmuş." dedi.

Altun, oylamadaki fotoğrafları çeken AA çalışanlarını tebrik ederek, "Anadolu Ajansı tarafından, yıl boyunca çekilen fotoğrafların yer aldığı kataloglar hazırlanıyor. Bu kataloglar fotoğraf sanatının, haber fotoğrafçılığının gelişmesine katkı sağlıyor. Biz bu katalogları fakültemizdeki atölyelere koyuyoruz ve derslerde öğrencilerimizin faydasına sunuyoruz. Bu da öğrenciler için yol gösterici oluyor." şeklinde konuştu.

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Anadolu Ajansı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrez yılın fotoğrafları

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