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AA'nın yıllık olağan Genel Kurul toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 19:39 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı (AA) Türk Anonim Şirketi'nin, 2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

AA Toplantı Salonu'ndaki Genel Kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu üyelerini bir ramazan günü Genel Kurul'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, katılımcılara "hayırlı ramazanlar" diledi.

Uçurumdan düştükten 13 gün sonra ulaşılan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın bugün Cuma namazını müteakiben Bayburt'ta toprağa verildiğini belirten Kazancı, cenazede bulunmayı planladığını, ancak önceki toplantının bugüne ertelenmesi nedeniyle muhakkak katılması gerektiği için toplantıda yer aldığını söyledi.

Nişancı'nın aranması çalışmalarına bakanlıklar ve Bayburt Valiliği başta olmak üzere, herkesin yardımcı olduğunu ifade eden Kazancı, aramaların 8. gününde jandarma arama timinden iki askerin suya kapılarak şehit olduğunu ve bu durumun yaşanan acıyı ikiye katladığını dile getirdi.

Kazancı, Abdulkadir Nişancı ve şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ise başsağlığı dileğinde bulundu.

Nişancı'nın ailesiyle her türlü ihtiyaçları, eksikleri için sürekli irtibat halinde olduklarını aktaran Kazancı, "En büyük ihtiyacı karşılayamıyorsunuz ama küçük ihtiyaçları karşılayabiliyorsunuz. En büyük ihtiyaçları sevdiklerini yanlarında görmekti. Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini, AA'nın ricalarının yere düşmediğini, şirket sahibi olan sizlere aktarmak isterim. Bu çerçevede ailesine Çiğdem Hanım ve iki kızına sabırlar diliyoruz. Bu süreçte, her konuda yanlarında olacağımızı da sizin huzurlarınızda bir kere daha söylemek istiyorum." diye konuştu.

Toplantıya, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ile yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlar katıldı.

Toplantı, ileri bir tarihe ertelendi.

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