AA'nın yıllık olağan Genel Kurul toplantısı

Nişancı'nın aranması çalışmalarına bakanlıklar ve Bayburt Valiliği başta olmak üzere, herkesin yardımcı olduğunu ifade eden Kazancı, aramaların 8. gününde jandarma arama timinden iki askerin suya kapılarak şehit olduğunu ve bu durumun yaşanan acıyı ikiye katladığını dile getirdi.

Kazancı, Abdulkadir Nişancı ve şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ise başsağlığı dileğinde bulundu.

Nişancı'nın ailesiyle her türlü ihtiyaçları, eksikleri için sürekli irtibat halinde olduklarını aktaran Kazancı, "En büyük ihtiyacı karşılayamıyorsunuz ama küçük ihtiyaçları karşılayabiliyorsunuz. En büyük ihtiyaçları sevdiklerini yanlarında görmekti. Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini, AA'nın ricalarının yere düşmediğini, şirket sahibi olan sizlere aktarmak isterim. Bu çerçevede ailesine Çiğdem Hanım ve iki kızına sabırlar diliyoruz. Bu süreçte, her konuda yanlarında olacağımızı da sizin huzurlarınızda bir kere daha söylemek istiyorum." diye konuştu.

Toplantıya, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ile yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlar katıldı.

Toplantı, ileri bir tarihe ertelendi.

