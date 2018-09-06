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Aankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: Su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentte 17 Eylül'den itibaren su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapacaklarını söyledi.

ANKARA (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentte 17 Eylül'den itibaren su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapacaklarını söyledi.
Başkan Mustafa Tuna, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara genelinde su tarifelerinde indirime gittiklerini belirtti. "Dış ekonomik saldırılara karşı vatandaşımızın yanında olmak ve okulların açıldığı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunmak için 17 Eylül’den itibaren tüm abonelerimiz için (konut-işyeri) su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapıyoruz" diyen Başkan Tuna, konuyla ilgili bugün ASKİ yönetim kurulunun karar aldığını ve önümüzdeki meclis toplantısında meclis gündemine indirim teklifini sunacaklarını kaydetti. Başkan Tuna, kararın Ankara için hayırlı olmasını diledi.

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