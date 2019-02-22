Aarika Wolf cesur kıyafetiyle geceye damga vurdu!

2019 Brit Ödülleri gecesinde Aarika Wolf'u görenler büyülendi. Güzel isim bir dönemler Taylor Swift yüzünden terk edildiği ve daha sonra barıştığı sevgilisiyle geceye katıldı...

Eski aşkına döndü, keyfi yerinde

Önceki gece Londra'da, 2019 Brit Ödülleri gecesi düzenlendi. Ünlü akınına uğrayan geceye, Taylor Swift yüzünden ayrılıp, bir yıl sonra tekrar barışan Calvin Harris ve Aarika Wolf çifti damga vurdu.

Önceki gece Londra'da gerçekleşen Brit Ödülleri gecesinde model Aarika Wolf, derin dekoltesi ve düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Wolf hem süper minisi hem de derin göğüs dekoltesiyle arabaya binerken zor anlar yaşasa da süreci iyi idare etti ve frikik vermedi.

Magazincilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Calvin Harris - Aarika Wolf çifti, 2015 yılında 35 yaşındaki ünlü şarkıcı Harris'in Taylor Swift'i tercih ederek, Aarika Wolf'u terk etmesi nedeniyle ayrılmıştı.

Calvin Harris'in Taylor Swift ile olan beraberliği 15 ay sürdü. Calvin Harris, Taylor Swift tarafından terk edilince, eski aşkı Aarika Wolf'a geri döndü.

Ödül töreni sonrası düzenlenen partiye giderken görüntülenen çift, oldukça keyifli görünüyordu.