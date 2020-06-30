AB 14 ülkeden seyahate kapılarını tekrar açıyor

ABD, Rusya ve Türkiye'ye yönelik kısıtlama sürecek. Liste iki haftada bir güncellenecek.Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye sınırlarını açma kararı aldı.

Haftalardır süren yoğun müzakerelerin ardından hazırlanan listede yer alan ülkeler resmiyet kazandı. Buna göre Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Uruguay, Gürcistan, Cezayir, Japonya, Karadağ, Fas, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland ve Tunus'tan AB ülkelerine seyahate 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek. Avrupa Birliği koşullu olarak Çin vatandaşlarına da kapılarını açma kararı aldı. Koşul olarak Çin'in de AB vatandaşlarına seyahat izni vermesi bekleniyor.

Türkiye listede yer almadı

Koronavirüs salgının etkisini sürdürdüğü Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler listede yer almadı. Listenin iki haftada bir güncelleneceği, olağandışı durumlarda takvim dışında güncellemeler yapılabileceği belirtildi.

Seyahat kısıtlamalarına yönelik kararın alınmasında koronavirüs vaka sayısı belirleyici oluyor. Buna göre son iki haftada kaydedilen yeni vaka sayısının AB ortalaması olan 100 bin kişide 16'dan az olması isteniyor.