AB 1,8 trilyonluk pakette uzlaştı

AB devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'de dört gün dört gece süren maraton görüşmelerin ardından bütçe ve korona kriz paketi üzerinde uzlaşmaya vardı. Bir trilyon 800 milyar euroluk mali paket AB'nin önümüzdeki yedi yıllık bütçesini ve koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı fonları içeriyor. Korona paketinin hacmi tek başına 750 milyar euroyu buluyor. 2021-2027 bütçesinin hacmi ise bir trilyon 74 milyar 300 milyon euro olarak belirlendi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, paket üzerinde varılan uzlaşmayı "önemli bir sinyal" olarak nitelendirdi. Avrupa'nın zorlu müzakerelerin ardından yine de birlikte hareket edebileceğini göstermesinin kendisinde büyük rahatlama yarattığını belirten Merkel, "Avrupa, alışılmadık durumlara karşı alışılmadık yanıtlar verebileceğini göstermiştir. Ancak Avrupa Parlamentosu'nda da çok zorlu tartışmalar yaşanacağı açıktır" diye konuştu.

AB liderlerinin üzerinde uzlaşmaya vardığı mali paketin AP'nin de onayını alması gerekiyor.

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