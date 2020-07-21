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AB 1,8 trilyonluk pakette uzlaştı

21.07.2020 08:32 | Son Güncelleme

AB liderleri, dört gün dört gece süren ve çetin pazarlıklara sahne olan zirvede yedi yıllık bütçe ve korona kriz yardımlarını içeren 1,8 trilyon euroluk pakette uzlaştı.

AB 1,8 trilyonluk pakette uzlaştı

AB devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'de dört gün dört gece süren maraton görüşmelerin ardından bütçe ve korona kriz paketi üzerinde uzlaşmaya vardı. Bir trilyon 800 milyar euroluk mali paket AB'nin önümüzdeki yedi yıllık bütçesini ve koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı fonları içeriyor. Korona paketinin hacmi tek başına 750 milyar euroyu buluyor. 2021-2027 bütçesinin hacmi ise bir trilyon 74 milyar 300 milyon euro olarak belirlendi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, paket üzerinde varılan uzlaşmayı "önemli bir sinyal" olarak nitelendirdi. Avrupa'nın zorlu müzakerelerin ardından yine de birlikte hareket edebileceğini göstermesinin kendisinde büyük rahatlama yarattığını belirten Merkel, "Avrupa, alışılmadık durumlara karşı alışılmadık yanıtlar verebileceğini göstermiştir. Ancak Avrupa Parlamentosu'nda da çok zorlu tartışmalar yaşanacağı açıktır" diye konuştu.

AB liderlerinin üzerinde uzlaşmaya vardığı mali paketin AP'nin de onayını alması gerekiyor.

Hibe miktarı 390 milyara düşürüldü

750 milyar euroluk korona kriz paketinden, yardım alan üye ülkelere hibe edilecek miktarın ne olacağı, zirvenin en tartışmalı konularından biriydi. Hollanda ve Avusturya'nın başını çektiği bir grup ülkenin baskısıyla geri ödenmeyecek miktar başlangıçta müzakere edilen 500 milyardan 390 milyar euroya indirildi. Geri kalan 360 milyar euroluk miktar ise krediler şeklinde kullanılacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da toplam 1,8 trilyon euroluk paket üzerindeki uzlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Michel, "Bu Avrupa için doğru zamanda varılmış doğru bir uzlaşmadır" diyerek sonucun tüm Avrupalılar için bir başarı ve dayanışma göstergesi olduğunu söyledi. Ursula von der Leyen da 750 milyar euroluk korona kriz paketi önerisini daha iki ay önce gündeme getirdiğine dikkat çekerek kararın çıkma hızını Avrupa için "tarihi" diye nitelendirdi.

Cuma günü başlayan ve iki gün sürmesi planlanan zirve böylece 25 dakikalık arayla AB tarihinin en uzun zirvesi unvanını kılpayı kaçırdı. En uzun zirve, 91 saat 45 dakikayla 2000 yılında düzenlenen Fransa'nın Nice kentindeki zirve olmuştu.

AFP,dpa/BK,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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