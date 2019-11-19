AB 2020 Bütçesinde Türkiye'ye Yapılacak Yardımda Kesintiye Gitti

Avrupa Birliği, 2020 yılı bütçesinde Türkiye’ye yapılan mali destekte 85 milyon euro kesintiye gitme kararı verdi. Birliğin 2020 bütçesi üzerine yapılan görüşmeler sonuçlandı ve toplam 153.6 milyar euroluk bütçe üzerinde uzlaşı sağlandı.

2019 yılına göre yüzde 3,4’lük bir artış sağlanan bütçede hedefin, büyüme rekabet, iklim değişikliğiyle mücadele, güvenlik ve göç gibi konular olduğu belirtildi. Bu yılki bütçede iklim değişikliğine ayırılan pay yüzde 21 oldu.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bütçeye ilişkin açıklamada, Türkiye’nin birliğe ön kabulü noktasında sağlanan mali destekte geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kesintiye gidildiği ifade edildi.

Komisyon, 2020 bütçesinde Türkiye’ye yapılacak mali yardımlarda, 85 milyon euroluk kesintiye gidileceğini belirtti. Bu kararın gerekçesi olarak da Türkiye’nin Avrupa Birliği değerlerinden daha da uzaklaşması gösterildi.

Avrupa Birliği 2019 yılı bütçesinde de Türkiye’ye sağlanan mali destekte, 150 milyon euroya yakın bir kesintiye gitmişti.

Öte yandan Suriye ve göç konusunda yapılacak çalışmalara dair bütçeye katkı sağlandığı Balkan ülkelerine desteğe ayrılan payın da arttırıldığına dikkat çekildi.

