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AB 356 Göçmeni Paylaşmak İçin Uzlaştı

23.08.2019 18:49 | Son Güncelleme

Avrupa Biliği, üye ülkeler arasında kriz yaratan Open Arms gemisindeki göçmen krizinin ardından, Libya sularından kurtardığı 356 göçmenle Akdeniz açıklarında demir atmayı bekleyen Ocean Viking gemisindeki 356 göçmenin paylaşılması konusunda da uzlaşmaya vardı

AB 356 Göçmeni Paylaşmak İçin Uzlaştı

Avrupa Biliği, üye ülkeler arasında kriz yaratan Open Arms gemisindeki göçmen krizinin ardından, Libya sularından kurtardığı 356 göçmenle Akdeniz açıklarında demir atmayı bekleyen Ocean Viking gemisindeki 356 göçmenin paylaşılması konusunda da uzlaşmaya vardı.

Yaklaşık 14 gündür göçmen kurtardıktan sonra, Akdeniz'de demir atacak bir liman için bekleyen Ocean Viking'in 356 yolcusu nihayet karaya inebilecek.

Avrupa Birliği üyesi 6 ülke Almanya, Fransa, İspanya, İrlanda, Romanya, Lüksemburg ve Portekiz, aralarında uzlaşarak göçmenleri paylaşmayı kabul etti.

Uzlaşma duyurusunu Malta Başbakanı Joseph Muscat Twitter hesabından yaptı. Avrupa ülkelerinin anlaştığı haberi, gemide bulunan MSF sözcüsünün gemideki yiyecek miktarının azaldığı ve ancak 4 gün daha dayanabileceklerini açıklamasından bir kaç saat sonra geldi.

SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün denizden göçmen kurtarmak için kullandığı Ocean Viking, güvertesindeki yolcuları Malta askeri gemisine aktaracak. Göçmenler buradan, 6 ülkeye pay edilecek. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Fransa'nın 150 göçmeni alacağını açıkladı.

Gemi, sağlık ekibinin verdiği bilgiye göre, önemli bölümü Sudanlı gençlerden oluşan göçmenler, Libya'daki kamplarda çok çeşitli kötü muamele, keyfi gözaltı ve bazen de işkence görmekten kaçtığını anlattı. Sağlık durumları kötü olan ve yetersiz beslenen göçmenlerin, günlerce susuz kalarak, lastik botlarla Akdeniz'i geçmeye çalıştıkları da anlaşıldı.

SOS Mediterranee ve MSF, İtalya hükümetinin caydırıcı politikalarına rağmen, yeniden göçmen kurtarma faaliyetlerine başladı.

Akdeniz'de hayat kurtarmak için Marsilya limanından 4 Ağustos'da ilk misyonuna çıkan Ocean Viking, Aralık 2018'deki operasyonları ile Avrupa'yı sarsan, Aquarius gemisinin yerini aldı.

Norveç bandralı geminin su ve yakıt ikmali yapabilmek için Malta limanına demir atma talebi Malta hükümeti tarafından reddedilmişti. Bu yanıtın ardından gemi yakıt tasarrufu yapmak için motorları kapatarak suda hareketsiz kalarak bekleyişini sürdürdü.

Dünya Göç Örgütü OIM'in rakamlarına göre, yılbaşından bu yana 840 kişi Akdeniz sularında kaybolarak yaşamını yitirdi.

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