AB: 4 yılın ardından Beyaz Saray'da yeniden bir dostumuz var

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevde olduğu 4 yıl boyunca fırtınalı bir ilişki kurduğu AB'den 'veda mesajı' geldi. Bu akşam yerel saatle 19.30'da başlaması beklenen yemin töreniyle ABD'nin yeni başkanı görevine başlayacak Joe Biden'a övgü dolu sözler gelirken ABD'li teknoloji şirketlerine uyarı yapıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Ocak'taki ABD Kongresi baskının ardından Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasını memnuniyetle karşıladı. Öte yandan şirketlerin kanuna göre hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Von der Leyen, "Ancak bu kararlar hukuka ve kurallara uygun olarak alınmalı... Silikon Vadisi CEO'larının keyfi kararlarına bağlı olarak değil" ifadesini kullandı.

Biden'ı kast ederek "Uzun 4 yılın ardından Beyaz Saray'da yeniden bir dostumuz var" diyen, ABD'deki 'yeni şafağı' öven ve yeni bir başlangıca hazır olduklarını söyleyen Von der Leyen, yeni ABD yönetiminden beklentilerini de sıraladı.

Biden hükümeti sayesinde ABD'nin BM'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çabalarına yeniden ortak olmasını umduğunu belirten Von der Leyen, Paris İklim Anlaşması'na da değindi. ABD'nin yeniden anlaşmaya dahil olmasının transatlantik ilişkiler için güçlü bir başlangıç noktası olacağını vurgulayan Von der Leyen, Biden ile daha görevinin ilk gününden iklim değişikliği konusunda temaslara başlamaya hazır olduklarını duyurdu.