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AB 6 Ülkeyi Daha Riskli Ülkeler Sınıfından Çıkardı Listede Türkiye Yok

16.06.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği diplomatları, birliğin 6 ülkeyi daha Corona virüsü salgını nedeniyle riskli ülke sınıfından çıkarma kararı aldığını belirttiler. 6 ülke arasında Türkiye bulunmuyor.

AB 6 Ülkeyi Daha Riskli Ülkeler Sınıfından Çıkardı Listede Türkiye Yok

Avrupa Birliği diplomatları, birliğin 6 ülkeyi daha Corona virüsü salgını nedeniyle riskli ülke sınıfından çıkarma kararı aldığını belirttiler. 6 ülke arasında Türkiye bulunmuyor.

AB üyesi ülkelerin büyükelçileri bugün yaptıkları toplantıda 6 ülkenin daha riskli ülkeler sınıfından çıkarılmasına karar verdi. Ancak resmi verilere göre düşen vaka sayılarına rağmen Türkiye bu 6 ülke içerisinde yer almadı.

Alınan karar uyarınca ABD, Arnavutluk, Lübnan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Tayvan seyahat için riskli ülkeler sınıfından çıkarıldı. Listeye Hong Kong ve Macau’nun mütekabiliyet şartıyla dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Önümüzdeki günlerde Avustralya, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland’ın da riskli ülkeler sınıfından çıkarılması bekleniyor.

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