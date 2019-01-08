AB, ABD delegasyonunun statüsünün düşürüldüğünü doğruladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, Washington yönetiminin bilgi vermeden, "AB'nin ABD delegasyonunun diplomatik statüsünü düşürdüğü" iddiasını doğruladı.

Kojiancic, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Diplomatik öncelik listesinin ABD protokolü tarafından uygulanma biçiminde yakın zamanda bir değişiklik olduğunu biliyoruz. Kararın Washington’daki AB Delegasyonuna olası etkileri hakkında ilgili yetkililerle görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Alman Deutshce Welle (DW) yayın kuruluşu, AB'nin statüsünün ABD tarafından geçen yıl sonunda bilgi verilmeden düşürüldüğünü haberleştirmişti.

Habere göre, karar sonrası, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde AB delegasyonunun statüsünün üye devletten uluslararası kurum düzeyine indirildiği belirtilmişti.

