HABER

"AB, ABD öfkesine karşı bağımsız hareket edebileceğini gösterdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 20:57 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - "AB gecikmeli de olsa ABD öfkesine karşı bağımsız hareket edebileceğini gösterdi. Bundan dolayı memnuniyet duyuyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AB'nin Instex sistemiyle gecikmeli de olsa ABD öfkesine karşı bağımsız hareket edebileceğini gösterdiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hırvatistan'ın Tahran Büyükelçisi Draga Shtanbouk'un güven mektubunu sunduğu kabulde konuşan Ruhani, ABD yaptırımları ve AB'nin Instex sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, AB'nin İran ile ticareti devam ettirebilmek için oluşturduğu Instex mekanizmasının geciktiğini belirterek, "AB gecikmeli de olsa ABD öfkesine karşı bağımsız hareket edebileceğini gösterdi. Bundan dolayı memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Bugün dünyanın Beyaz Saray ile karşı karşıya olduğunu savunan Ruhani, ABD yönetiminin önemli istihbarat ve güvenlik şahsiyetlerini dahi kabul etmediğini ileri sürdü.

Dünya ve uluslararası kuruluşların ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarını kınadığını kaydeden Ruhani, "ABD'nin yanlış uygulamalarının ömrü kısadır ve İran'ın dünya ile ilişkilerini etkileyemeyecek. Hiç tereddüt yok ki bu dönemi atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, ABD yaptırımlarından ilişkilerini geliştirmek isteyen dünya halkları ve şirketlerinin zarar gördüğünü ve oluşturulan sorunun hedefinin hükümetler ve milletlerin ilişkilerini bozmak olduğunu savundu.

PARTNERBirlikte eğlendiler!Birlikte eğlendiler!
Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösterilerVenezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler
İsveç’te “Sarı Yelekliler” sokağa çıktıİsveç’te “Sarı Yelekliler” sokağa çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN ruhani

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Adana'da korkutan deprem!

Adana'da korkutan deprem!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da genç çiftin darp edilmesi olayında flaş gelişme! 2 polis gözaltına alındı

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Adana'da yolcu otobüsü ile cip çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Adana'da yolcu otobüsü ile cip çarpıştı!

Gaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cip otomobili ikiye ayırdı!

Elazığ'da kayalıkta düşen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.