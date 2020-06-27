AB, ABD, Rusya ve Brezilya'ya seyahat kısıtlamasını kaldırmayacak

Kısıtlamaların kaldırılacağı ülkeler arasında ABD, Rusya ve Brezilya yer almayacak.Avrupa Birliği ülkelerine seyahatlerde koronavirüs kısıtlamalarının 1 Temmuz’dan sonra nasıl devam edeceği konusunda uzlaşıya vardı. Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre kısıtlamaların gevşetileceği ülkelerin listesi üzerinde çalışmalar tamamlanmak üzere. Listede ABD, Rusya ve Brezilya gibi vaka sayısı yüksek olan ülkeler yer almayacak. Bu ülkelerden AB’ye seyahatler 1 Temmuz’dan itibaren de ancak ve ancak istisnai hallerde yapılabilecek. Güney Kore ve Yeni Zelanda’nın da aralarında olduğu yaklaşık 30 ülke için ise seyahat kısıtlamaları kaldırılacak.

AB çevrelerinden edinilen bilgiye göre büyükelçiler nezdinde uzlaşılan kriterler ve ülkeler listesi henüz bazı Avrupa başkentlerinden onay bekliyor. Avrupa Birliği’nin pazartesi günü konuyla ilgili bir karar alması ihtimal dahilinde.

Vaka sayısı 100 binde 16'dan yüksek olmamalı

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasında ülkelerde son iki haftada görülen yeni koronavirüs vaka sayısı belirleyici olacak. Ayrıca bu süre içinde vaka sayısındaki trend ve her bir ülkenin pandemiyle nasıl bir mücadele verdiği de rol oynuyor. Buna göre son iki haftada kaydedilen yeni vaka sayısının (AB ortalaması olan) 100 bin kişide “16’dan az” olması isteniyor. Yeni vaka sayısındaki trendin de önceki 14 güne nazaran “stabil ya da azalan” olması şartı konuyor.