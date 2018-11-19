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"AB, ABD yaptırımlarına karşı koyacak mekanizmayı uygulayamadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 18:30 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, AB ülkelerinin Amerikan yaptırımları kapsamına girmeyecek bir finansal aktarım mekanizması olarak geliştirilen SPV'yi uygulamaya güç yetiremediğini söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, 6 aydan bu yana ABD yaptırımları kapsamına girmeyecek bir finansal aktarım mekanizması olarak geliştirilen Özel Ödeme Aracı'nı (Special Purpose Vehicle-SPV) uygulamayamadıklarını belirtti.

Başkent Tahran'daki Tabatabai Üniversitesi'nde düzenlenen "Bölgedeki Gelişmeler ve Uluslararası Sistem" konulu konferansta konuşan Arakçi, SPV'nin uygulamaya konulması için 6 ayın az bir süre olmadığını ancak AB ülkelerinin bu konuda başarılı olamadıklarını söyledi.

AB'nin, ABD yaptırımlarını geçersiz kılacak bir yol bulamamasındaki nedenlerden birinin Washington yönetiminin baskıları olduğunu savunan Arakçi, şöyle devam etti:

"ABD, SPV'ye geçmeyi düşünen ülke ve bankaları tehdit etti. Her ne kadar AB, bu konudaki çabalarını sürdürse de hiçbir ülke kabul etmedi. Avusturya ve Lüksemburg kabul etmedi. AB, SPV'yi uygulamaya güç yetiremedi."

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Arakçi, "Bu iş böyle gitmez" diyerek, AB ülkelerinin bu durumun farkında olması gerektiğini vurguladı.

Arakçi ayrıca ülkesinin, çıkarları var olduğu sürece nükleer anlaşmada kalmaya devam edeceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
AB ülkeleri - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi Special Purpose Vehicle-SPV

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